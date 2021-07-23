Блогер Илья Варламов раскритиковал Екатеринбург и Ригу из-за благоустройства парков

Блогер Илья Варламов раскритиковал Екатеринбург и Ригу из-за благоустройства парков
Блогер Илья Варламов раскритиковал Екатеринбург и Ригу из-за благоустройства парков
Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Блогер и урбанист Илья Варламов высказал мнение, что стремление властей Риги снизить благоустроенность парков схоже с предложениями депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова. Он также хочет снизить расходы на содержание парков.

На этот раз в столице Латвии прислушались к советам Колесникова, который предлагал вырубать скверы и парки, чтобы на улицах было меньше наркоманов и эксгибиционистов,написал в своем блоге Илья Варламов.

Он также рассказал, что сейчас власти Риги хотят убрать скамейки в городских парках. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей. Однако блогер придерживается мнения, что уменьшить число наркоманов поможет благоустроенные и освещенные места города.

Напомним, ранее Илья Варламов критически отнесся к проведению несогласованного крестного хода, который состоялся в Екатеринбурге 18 июля 2021 года. Блогер подчеркнул, что соблюдение дистанции и масочного режима интересует не многих. Как и в 2020 году, большинство людей шли на мероприятие без средств индивидуальной защиты.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ВарламовпаркиЛатвияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы