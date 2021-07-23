Блогер Илья Варламов раскритиковал Екатеринбург и Ригу из-за благоустройства парков

На этот раз в столице Латвии прислушались к советам Колесникова, который предлагал вырубать скверы и парки, чтобы на улицах было меньше наркоманов и эксгибиционистов,написал в своем блоге Илья Варламов.
Он также рассказал, что сейчас власти Риги хотят убрать скамейки в городских парках. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей. Однако блогер придерживается мнения, что уменьшить число наркоманов поможет благоустроенные и освещенные места города.
Напомним, ранее Илья Варламов критически отнесся к проведению несогласованного крестного хода, который состоялся в Екатеринбурге 18 июля 2021 года. Блогер подчеркнул, что соблюдение дистанции и масочного режима интересует не многих. Как и в 2020 году, большинство людей шли на мероприятие без средств индивидуальной защиты.