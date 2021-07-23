Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%

Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%
Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1MI
Число травм, полученных на производствах сотрудниками в Свердловской области, снизилось на 10% за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Количество травм, полученных на производствах Уральского федерального округа в первом полугодии 2021 года увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом стало известно на совещании по профилактике производственного травматизма в округе.

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что от полноты и эффективности мер по обеспечению безопасности людей, зависит развитие экономики и жизнь людей, сообщает департамент информационной политики.

Отмечается, что на Урале производственный травматизм растет с 2015 года. Так, за первое полугодие 2021 года зафиксирован 281 несчастный случай.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил о ЧП, которое произошло на территории «Электрохимприбор» в Лесном. Тогда автобус врезался в стоящих на остановке людей. В результате семь человек погибли, еще восемь пострадали.

Свердловская областьпроизводствотравмы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы