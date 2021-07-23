Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%

Число травм, полученных на производствах сотрудниками в Свердловской области, снизилось на 10% за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Количество травм, полученных на производствах Уральского федерального округа в первом полугодии 2021 года увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом стало известно на совещании по профилактике производственного травматизма в округе. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что от полноты и эффективности мер по обеспечению безопасности людей, зависит развитие экономики и жизнь людей, сообщает департамент информационной политики. Отмечается, что на Урале производственный травматизм растет с 2015 года. Так, за первое полугодие 2021 года зафиксирован 281 несчастный случай. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил о ЧП, которое произошло на территории «Электрохимприбор» в Лесном. Тогда автобус врезался в стоящих на остановке людей. В результате семь человек погибли, еще восемь пострадали. Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Лесном

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