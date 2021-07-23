Демонтажные работы проводятся на новой спортплощадке в школе № 13 Нижнего Тагила

Работа по строительству и реконструкции спортивных площадок на территории школ и в микрорайонах продолжается в Нижнем Тагиле. Демонтажные работы проходят на территории школы № 13 в Северном поселке.

Представители подрядчика МУП «Тагилдорстрой» рассказали главе города Владиславу Пинаеву, что для укладки дренажа строители выравнивают площадку. В дальнейшем участок будет засыпан щебнем и песком, после чего покрыт искусственной травой. На данный момент уже было заказано оборудование на 6 миллионов рублей. Это и резина, и лотки, и перфорированные трубы, и элементы воркаута. Проект гласит, что на территории школы появится спортивный комплекс, в который будут входить футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, прыжковая яма. Также строители установят снаряды для подготовки к сдаче нормативов ГТО, и будет подготовлена площадка для игр в баскетбол и волейбол, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По словам директора МБОУ СОШ № 13 Ларисы Шевелевой, школа открылась 54 года назад. Здесь первый раз проводятся такие масштабные работы. Из 725 детей, у нас учатся 250 кадетов. Они готовятся к поступлению в военные учебные заведения, все идут в армию. Для них очень важна физическая подготовка,отметила женщина. Владислав Пинаев заявил, что в Северном поселке необходимо наличие спортивной площадки, поскольку на ней смогут тренироваться и ученики, и кадеты, и жители. Также он подчеркнул, что достаточно большое количество объектов на территории Нижнего Тагила нуждается в ремонте. Мэрии города удалось договориться о финансировании строительства еще одного стадиона между МОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 35. На данный момент МУП «Тагилгражданпроект» заканчивает проектирование. За счет перераспределения бюджетных средств, которое было утверждено городской Думой, в 2021 году стартует первая часть черновых работ. Предполагается, что полноценный спортивный комплекс будет построен сразу для двух школ в 2022 году. То, что будет сделано, хороший подарок жителям Северного поселка. Горжусь, что такой спортивный комплекс появится здесь,рассказал депутат городской Думы Владимир Антонов. Напомним, на ремонт спортплощадки в школе № 13 в Нижнем Тагиле выделено 19,4 миллиона рублей. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Площадь благоустройства составит 7,6 тысячи квадратных метров, площадь озеленения — 2,9 тысячи квадратных метров. Обустройство спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила обойдется в 19,4 млн

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