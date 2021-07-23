Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк

Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк
Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк
Сегодня, 20:41ОбществоФото: 1MI
Двое екатеринбуржцев по итогам весенней призывной кампании попали в президентский полк. В общей сложности на службу была отправлена тысяча екатеринбуржцев.

Новобранцы будут направлены на службу в четыре военных округа и Северный флот.

В комитете административных органов мэрии Екатеринбурга заявили, что в сухопутные войска попали пять сотен человек, более 130 — в военно-космические силы. Более 90 человек направлены в войска национальной гвардии, а порядка 50 человек — в ракетные войска. Около 40 екатеринбуржцев направлены в железнодорожные войска, а еще три десятка в военно-морской флот.

10 бойцов отправлены в воздушно-десантные войска. Еще один новобранец попал в научную роту.

Ряды воздушно-десантных войск пополнило более 10 бойцов — сообщили в Комитете административных органов Администрации Екатеринбурга.

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