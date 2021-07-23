Иконы святой Екатерины отправятся в космос и вернутся к 300-летию Екатеринбурга

Вместе с космонавтом иконы отправятся на МКС, после чего будут возвращены в столицу Урала к 300-летию города. На орбиту Олег Артемьев отправится в 2022 году, а дублировать его будет свердловчанин Сергей Прокопьев, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.Также на иконах будет поставлена печать космической станции.