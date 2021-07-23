Иконы святой Екатерины отправятся в космос и вернутся к 300-летию Екатеринбурга

Иконы святой Екатерины отправятся в космос и вернутся к 300-летию Екатеринбурга
Иконы святой Екатерины отправятся в космос и вернутся к 300-летию Екатеринбурга
Сегодня, 12:11ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Два образа небесной покровительницы Екатеринбурга получил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев от Екатеринбургской епархии.

Вместе с космонавтом иконы отправятся на МКС, после чего будут возвращены в столицу Урала к 300-летию города. На орбиту Олег Артемьев отправится в 2022 году, а дублировать его будет свердловчанин Сергей Прокопьев, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.Также на иконах будет поставлена печать космической станции.

Подписанные иконы передадут в храмы Екатеринбурга. Они станут символами, святынями 300-летнего юбилея города.

Напомним, по Екатеринбургу прошел запрещенный властями крестный ход. А утром 18 июля в Ганиной Яме состоялся традиционный молебен, посвященный святым царственным страстотерпцам.

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Екатеринбург
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