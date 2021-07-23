Инспектор управления Ростехнадзора задержан за взяточничество в Екатеринбурге

Инспектор уральского управления Ростехнадзора в начале июня в ходе проверки на одном из свердловских карьеров выявил нарушения, сообщил источник Ура.ру в силовых структурах. Из-за этих недостатков предприятие могло лишиться лицензии на проведение взрывных работ.
Чиновник получил деньги за сокрытие фактов нарушения требований промышленной безопасности — 100 тысяч рублей. В задержании инспектора и посредника, которым выступил главный инженер фирмы, принимали участие сотрудники УФСБ. Позже обвинения в даче взятки были предъявлены и учредителю фирмы.
От комментариев по данному инциденту в Следственном комитете пока воздерживаются.
Напомним, по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере задержан глава отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. По предварительной версии следствия, он брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий здания ПФР.