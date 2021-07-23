Инспектор управления Ростехнадзора задержан за взяточничество в Екатеринбурге

Напомним, по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере задержан глава отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. По предварительной версии следствия, он брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий здания ПФР.