Инспектор управления Ростехнадзора задержан за взяточничество в Екатеринбурге

Инспектор управления Ростехнадзора задержан за взяточничество в Екатеринбурге
Инспектор управления Ростехнадзора задержан за взяточничество в Екатеринбурге
Сегодня, 21:53ОбществоФото: 1МI
По подозрению в получении взятки за сокрытие фактов нарушения требований промышленной безопасности задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ инспектор уральского управления Ростехнадзора.

Инспектор уральского управления Ростехнадзора в начале июня в ходе проверки на одном из свердловских карьеров выявил нарушения, сообщил источник Ура.ру в силовых структурах. Из-за этих недостатков предприятие могло лишиться лицензии на проведение взрывных работ.

Чиновник получил деньги за сокрытие фактов нарушения требований промышленной безопасности — 100 тысяч рублей. В задержании инспектора и посредника, которым выступил главный инженер фирмы, принимали участие сотрудники УФСБ. Позже обвинения в даче взятки были предъявлены и учредителю фирмы.

От комментариев по данному инциденту в Следственном комитете пока воздерживаются.

Напомним, по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере задержан глава отделения Пенсионного фонда России Челябинской области. По предварительной версии следствия, он брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий здания ПФР.

Сюжеты:
Екатеринбург
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