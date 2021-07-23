Изнасилование ребенка и новое колесо обозрения. Итоги дня в Свердловской области

12-летний школьник надругался над 11-летним мальчиком, с которым они вместе посещают хоккейную секцию. Инцидент случился в селе Патруши Сысертского района, в туалете спортивного комплекса «Эксперимент». С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Он рассказал ей о случившемся, придя домой. В данный момент материалы дела переданы в Следственный комитет. Однако, так как совершившему насилие ребенку не исполнилось 14 лет, ему не грозит уголовная ответственность.
Рекорд по суточной смертности среди пациентов с коронавирусом обновился в Свердловской области. В период с 22 по 23 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 21 летальный исход. За сутки заболели еще 492 свердловчанина. В общей сложности за весь период пандемии COVID-19 выявлен у 103 445 жителей Среднего Урала, выздоровело 96 263 человека. В России за прошедшие 24 часа выявлено 23 811 случаев заболевания, умерли еще 795 человек. В общей сложности скончались 152 296 россиян.
Десятиэтажное здание бывшего офиса «Тагилбанка» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле продано за 60,8 миллиона рублей. Торги на площадке АО «Российский аукционный дом» завершились 19 июля 2021 года. После оформления всех документов, денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу АО «Тагилбанк» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме. Напомним, начальная цена здания площадью более 8,5 тысячи квадратных метров составляла 304,8 миллиона рублей.
Новое всесезонное 50-метровое колесо обозрения появится в Нижнем Тагиле. Его планируют установить в парке имени Бондина вместо старого 25-метрового. Об этом на выездном совещании при участии министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Кроме осмотра площадки «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ, специалисты администрации рассказали министру о проделанной и предстоящих работах на других объектах города, где сейчас ведется строительство и благоустройство.