Изнасилование ребенка и новое колесо обозрения. Итоги дня в Свердловской области

12-летний школьник надругался над 11-летним мальчиком, с которым они вместе посещают хоккейную секцию. Инцидент случился в селе Патруши Сысертского района, в туалете спортивного комплекса «Эксперимент». С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Он рассказал ей о случившемся, придя домой. В данный момент материалы дела переданы в Следственный комитет. Однако, так как совершившему насилие ребенку не исполнилось 14 лет, ему не грозит уголовная ответственность.