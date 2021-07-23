Как проходит вакцинация беременных

В настоящее время не существует убедительных доказательств того, что ковид оказывает какое-либо серьезное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Даже в методических рекомендациях Минздрава указывается, что коронавирус гипотетически может проникать в яичники и эндометрий, а также вызывать поражение сперматозоидов. Другими словами, вероятность негативного влияния вируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин существует, но это реально не доказано.
В то же время в ряде медицинских изданий приводятся данные, что у мужчин, переболевших тяжелой формой ковида, фиксируется значительное снижение количества сперматозоидов, иногда даже до нулевого уровня. Однако врачи уверяют, что такие изменения обратимы и после выздоровления в течение нескольких месяцев сперматогенез налаживается.
Что касается женского репродуктивного здоровья, то здесь все сложнее. На данный момент нет никаких подтвержденных данных о том, что сам ковид или вакцина вызывает бесплодие. Но репродуктивная функция – это не только сама беременность, а и возможность выносить и родить здорового ребенка.
«На основе имеющихся исследований можно предположить, что ковид может привести к некоторым поражениям женской репродуктивной системы – снижению фертильности из-за проникновения в яичники, инфицированию эмбрионов на ранней стадии развития и даже к нарушению имплантации эмбрионов (прикрепления эмбриона к стенке матки). Эти процессы могут повлиять не только на саму репродуктивную систему, но и на течение беременности и на ее исход», - считает академик НАН РК, репродуктолог, профессор Вячеслав Локшин.
Отдаленные последствия и осложнения ковида пока неизвестны. Врачи отмечают возникновение побочных эффектов от коронавируса даже спустя несколько месяцев – в отношении сердечно-сосудистой и нервной систем, функционирования почек и легких. Чтобы утверждать, что коронавирус влияет на бесплодие и вынашивание ребенка, необходимы масштабные исследования, которые еще не проводились.
Однако ученые едины во мнении: прививка от ковида женщинам, планирующим ребенка, необходима так же, как вакцинация беременных от гриппа, коклюша и других опасных заболеваний. Это позволит избежать тяжелых форм болезни и ее последствий.
Доподлинно неизвестно, откуда и почему возник миф о том, что вакцина от коронавируса влияет на фертильность. Ни один официальный источник ни в России, ни в зарубежных странах не связывает прививку от ковида с риском бесплодия. Более того, в истории вакцин нет ни одного случая, чтобы какой-либо из препаратов оказывал действие на фертильные функции мужчин или женщин.
«Спайк-белок коронавируса имеет небольшой общий фрагмент генетического кода с белком в плаценте. Миф о бесплодии основан на предположении, что иммунная система может «перепутать» эти белки, и тогда вакцина заставит организм атаковать белок в плаценте. Но наша иммунная система довольно умная и способна отличать одни белки от других. Она никогда не станет вредить плаценте после прививки», - объясняет кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Любовь Барабанова.
Основная проблема препаратов от ковида в том, что на данный момент нет достаточных исследований об их действии. Но опыт использования других вакцин говорит о том, что они не вызывают бесплодие. А вот сам коронавирус у беременных, если и не может вызывать бесплодие, то уж точно опасен своими осложнениями как для самой женщины, так и для плода.
По наблюдениям ведущих гинекологов, ковид, подхваченный в первом - втором триместрах беременности, может привести к замедлению развития плода и даже к внутриутробной пневмонии ребенка. Помимо этого, при заражении ковидом в первые триместры беременности есть угроза выкидыша, а на последних сроках вынашивания ребенка это может привести к преждевременным родам. Такие последствия возникают при средних и тяжелых формах заболевания.
Поэтому вакцинация беременных женщин считается менее опасной, чем заражение ковидом. Нет ни одного подтвержденного случая негативного влияния прививки на беременность, в то время как существуют доказательства, что коронавирусная инфекция может вызвать негативные последствия при вынашивании малыша.
Учитывая высокие риски осложнений при заболевании ковидом у беременных, специалисты рекомендуют делать прививку еще на этапе планирования малыша.
«Как и любая другая инфекция, коронавирус опасен на раннем этапе беременности, особенно в первом семестре. В этот момент плод наиболее уязвим для вирусных инфекций. Поэтому девушек, заболевших коронавирусом на раннем сроке вынашивания ребенка, мы предупреждаем об этих рисках», - рассказывает акушер-гинеколог Рэм Волков.
При этом на ранних сроках беременности врачи не рекомендуют прививаться, поскольку нет исследований о действии вакцины на плод в первые месяцы вынашивания ребенка. Что касается поздних сроков беременности, то здесь можно прививаться только тогда, когда польза от прививки превышает потенциальные риски для женщин и плода. Такого мнения придерживается большинство крупных медицинских организаций, в том числе ВОЗ, Американский колледж акушерства и гинекологии и отечественный Минздрав.
Связанные с беременностью ограничения по вакцинации объясняются не опасностями прививки для матери и плода, а тем, что безопасность препаратов от ковида пока еще официально не подтверждена. В то же время беременным женщинам давно уже делают прививки от других инфекций – столбняка, коклюша, гриппа. Это доказывает, что в самой вакцинации для беременных нет ничего страшного. Другое дело в необходимости прививки в каждом конкретном случае.
«Любая прививка имеет свои показания и противопоказания. И их нужно рассматривать для каждого пациента в индивидуальном порядке – с учетом анамнеза, наличия сопутствующих заболеваний, переносимости препаратов и т. д. В идеале любую прививку лучше делать хотя бы за три месяца для планирования ребенка, и вакцина от ковида не является исключением. Причем даже в этом случае прежде чем делать прививку, женщине обязательно следует посоветоваться не только со своим врачом-гинекологом, но и с терапевтом», - объясняет репродуктолог Екатерина Перевозникова.
Если женщина узнала о беременности уже после вакцинации, то впадать в панику не стоит. По данным Минздрава, у участниц испытаний вакциной «Спутник V» со сроком беременности от 3 до 8 месяцев серьезных осложнений и побочных эффектов установлено не было.
В начале июля Минздрав выпустил очередную версию методички по коронавирусной медпомощи беременным, роженицам и новорожденным. В новой версии документа, в частности, сообщается, что беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации от ковида. Однако есть ограничения.
Авторы методички указывают, что ряд крупных международных медицинских ассоциаций уже рекомендовал вакцинацию от ковида беременным, но только тем женщинам, у которых существует высокий риск развития тяжелого течения заболевания. Россия тоже решила пойти по этому пути.
Отмечается, что данное решение связано с рядом исследований. Так, при испытаниях репродуктивной токсичности вакцины «Спутник V» на животных не было зафиксировано ни одного негативного влияния ни на протекание беременности, ни на развитие плода. Что касается наблюдений за людьми, то у женщин, которые обнаружили беременность уже после вакцинирования, никаких отрицательных последствий не возникало. В то же время данные американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC свидетельствуют о том, что частота осложнений при беременности у привитых и непривитых женщин ничем не отличалась. В частности речь шла о таких проблемах, как выкидыши, преждевременные роды, задержка развития плода и др.
Однако к вакцинированию беременных Минздрав все же подходит с осторожностью. Прививки разрешены только в том случае, когда ожидаемая польза от вакцины для матери превышает возможные риски для плода. Такое решение не связано с опасностью вакцины от ковида, это стандартная формулировка к большинству препаратов, рекомендуемых для женщин, ожидающих ребенка.
В соответствии с документом прививать можно беременных, которые относятся к группе риска тяжелого течения заболевания ковидом:
На ранних сроках вынашивания ребенка вакцинацию проводить не рекомендуют. Прививаться можно только с 22-й недели беременности, когда все системы и органы плода уже сформированы.
Ограничения касаются и препарата для вакцинации. Пока женщинам, ожидающим ребенка, разрешено прививаться только «Спутником V». Другие отечественные вакцины пока что использовать нельзя.
По последним данных зарубежных исследователей, коронавирус проникает в яички и поражает сперматозоиды. Помимо этого, вирус очень долго может сохраняться в тканях мужских половых органов, а это, в свою очередь, может вызывать импотенцию и бесплодие. Китайские ученые сравнили уровень гормонов у мужчин детородного возраста, заболевших ковидом, с уровнем гормонов здоровых мужчин. У заразившихся коронавирусом мужчин детородного возраста уровень гормонов оказался значительно снижен.
«Коронавирус вызывает в мужской репродуктивной системе «шторм» - снижается уровень тестостерона, что препятствует выработке спермы, а в дальнейшем может привести к развитию импотенции и бесплодию», - считает репродуктолог Вячеслав Локшин.
Однако врачи успокаивают, что при правильном лечении эти явления обратимы. Постепенно репродуктивная функция восстанавливается, и уже через три месяца мужчина сможет планировать ребенка. Это касается тех случаев, когда не возникает дополнительных осложнений.
Ковид при тяжелых формах вызывает и временное бесплодие у женщин. Это связано в большей степени с применением препаратов для лечения тяжелых больных. У женщин могут нарушаться функции яичников и эндометрия, при этом возможность забеременеть снижается. Восстановить работу женских половых органов возможно при соответствующем лечении, но на это может уйти несколько месяцев.
Специалисты утверждают, что такие нарушения случаются не только при коронавирусе, но и после любых перенесенных тяжелых заболеваний.
Пока нет достаточных доказательств, определяющих влияние прививки от ковида на женскую фертильность. Но врачи советуют обязательно прививаться женщинам, которые планируют ребенка в ближайшие несколько месяцев. Это объясняется тем, что если заражение ковидом произойдет уже во время беременности, то болезнь пройдет легче.
В то же время в период активного планирования прививаться вовсе не рекомендуется. По разным данным, после вакцинации от ковида до зачатия лучше подождать от двух до шести месяцев. Так, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева советуют подождать полгода после прививки, прежде чем зачать ребенка. Другие медицинские специалисты считают, что для этого достаточно 2-3 месяцев.
«Так как иммунитет устанавливается примерно на 45 - 50-е сутки с момента первой прививки, то попытки забеременеть на этот срок лучше отложить. Через 3-4 недели после второй прививки можно уже планировать зачатие», - отмечает акушер-гинеколог Екатерина Шулакова.
Оптимальный период соблюдения контрацепции после прививок составляет 1-2 месяца. Это стандартное правило, которое применяется и при вакцинации от других вирусных инфекций – кори, свинки, краснухи.
Если стало известно, что прививка была проведена женщине уже в период беременности, а женщина об этом не знала, прерывать беременность ни в коем случае не стоит. В этом случае надо спокойно наблюдаться у врача, поскольку информации о том, что вакцина может отрицательно воздействовать на плод, нет.
Если коронавирус был перенесен в легкой форме, то планировать беременность можно уже спустя месяц после выздоровления. При тяжелых формах заболевания зачатие ребенка лучше отложить минимум на три месяца.
Это связано с действием препаратов, которые используются при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Так, например, препарат фавипиравир и его аналоги считаются эффективными в лечении коронавируса, но способны оказывать негативное влияние на плод. Поэтому после его применения следует отложить зачатие: женщинам – на один месяц, мужчинам – на три.
Перед тем как планировать беременность, переболевшим ковидом лучше пройти обследование у терапевта, а после у своего врача-гинеколога.