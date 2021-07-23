Как проходит вакцинация беременных

Отмечается, что данное решение связано с рядом исследований. Так, при испытаниях репродуктивной токсичности вакцины «Спутник V» на животных не было зафиксировано ни одного негативного влияния ни на протекание беременности, ни на развитие плода. Что касается наблюдений за людьми, то у женщин, которые обнаружили беременность уже после вакцинирования, никаких отрицательных последствий не возникало. В то же время данные американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC свидетельствуют о том, что частота осложнений при беременности у привитых и непривитых женщин ничем не отличалась. В частности речь шла о таких проблемах, как выкидыши, преждевременные роды, задержка развития плода и др.