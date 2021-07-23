Народ определил победителя проекта «Миллион астрологу»

Проект по поиску лучшего астролога страны организовал неизвестный бизнесмен в конце 2020 года. Интерес к реалити подогревался главным призом — два миллиона рублей за консультацию по некой «сделке века».
Отмечается, что астрологией во все времена интересовались влиятельные и богатые люди. Астролог Сергей Вронский лично консультировал Иосифа Сталина, Джона Кеннеди, Мэрилин Монро и многих других, пишут «Новые известия».
Участниками проекта стали 596 человек. Люди должны были проголосовать за тех астрологов, рекомендации которых оказались полезны.
Каждый день из проекта выбывало по одному участнику, а в финале осталось шестеро самых сильных астрологов. По мнению пользователей, лучшим оказался Вениамин Никора.
По словам победителя, о попадании в список участников он узнал из соцсетей. Изначально он несерьезно относился к голосованию, пока не оказался в топ-50. Согласно условиям, за это участникам выплачивали 10 тысяч рублей.
Как выяснили журналисты, победителю уже вручили карту с двумя миллионами на счету. При этом личная встреча с организатором конкурса еще не назначена.