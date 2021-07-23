Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы

Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы
Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы
Сегодня, 13:05ОбществоФото: TagilCity.ru
Представители экстремальных видов спорта высказали пожелания к администрации города и министру инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой по обустройству «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ.

23 июля Нижний Тагил с рабочим визитом посетила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она побывала на выездном совещании по строительству «Тагильской лагуны-2» вместе с представителями администрации города. Также там присутствовали журналисты и активисты.

Тагильчанин Дмитрий, представитель экстремального вида спорта, отметил, что рядом со скейтплощадкой необходимо предусмотреть организацию зон отдыха и складирования мусора. Также он поднял вопрос о парковочных местах, так как заметил, что были залиты фундаменты под шлагбаумы.

Есть такое понятие, как антитеррористическая защищенность объекта. Будет организовано две парковки: одна для родителей, которые возят детей во дворец, а вторая для всех остальных. Шлагбаум будет закрываться в ночное время, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Дмитрий отметил, что характер скейтплощадки был пересмотрен достаточно грамотно после дополнительной встречи с подрядчиками.

Площадка очень компактная, она подойдет для подростков от 12 до 18 лет. Если ребята захотят развиваться дальше, то им будет мало этого пространства. Минимальная площадка для развития экстремальных видов спорта — 1,5 тысячи квадратных метров. Попробуем поместиться, пояснил тагильчанин.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле работы по строительству «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ идут с опережением графика. Для жителей там будут сделаны детские и спортивные площадки, скейт-парк, картодром и бассейн для судомоделирования для кружковцев дворца.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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