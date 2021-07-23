Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы

Есть такое понятие, как антитеррористическая защищенность объекта. Будет организовано две парковки: одна для родителей, которые возят детей во дворец, а вторая для всех остальных. Шлагбаум будет закрываться в ночное время, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.