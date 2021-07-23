По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области

По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области
По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области
Сегодня, 11:29ОбществоФото: 1МI
Главу отделения Пенсионного фонда России Челябинской области задержали сотрудники Следственного комитета. Руководитель подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

По предварительной версии следствия, глава челябинского отделения ПФР брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий пенсионного фонда.

Речь идет о взятке в особо крупном размере, сообщает «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела в отношении чиновника подходит к концу, в скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, за взимание незаконной платы с грузоперевозчиков задержан глава ГИБДД Ставрополья и еще несколько сотрудников полиции, причастных к незаконной деятельности. После обыска в особняке главного ГИБДДшника, где установлен позолоченный унитаз, его местные жители прозвали «мини Версалем».

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