По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области

По предварительной версии следствия, глава челябинского отделения ПФР брал деньги с представителя ЧОПа за помощь в заключении контракта на охрану территорий пенсионного фонда.
Речь идет о взятке в особо крупном размере, сообщает «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела в отношении чиновника подходит к концу, в скором времени мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, за взимание незаконной платы с грузоперевозчиков задержан глава ГИБДД Ставрополья и еще несколько сотрудников полиции, причастных к незаконной деятельности. После обыска в особняке главного ГИБДДшника, где установлен позолоченный унитаз, его местные жители прозвали «мини Версалем».