По подозрению во взятке задержан начальник отделения ПФР Челябинской области

Напомним, за взимание незаконной платы с грузоперевозчиков задержан глава ГИБДД Ставрополья и еще несколько сотрудников полиции, причастных к незаконной деятельности. После обыска в особняке главного ГИБДДшника, где установлен позолоченный унитаз, его местные жители прозвали «мини Версалем».