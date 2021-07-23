Потерявшийся енот снят с дерева на Уралмаше в Екатеринбурге

Домашнего енота, который потерялся несколько дней назад в Екатеринбурге, обнаружили на Уралмаше сидящим на ветках дерева вечером 18 июля 2021 года.

Люди, которые увидели животное, сообщили о этом в «Зооспас». По словам зооспасателя Евгения Зенкова, сначала достать его не получалось, так как енот находился высоко, пишет Е1. Однако его приманили кормом и, когда енот спустился чуть ниже, Евгений сумел его снять с помощью петли на телескопической удочке. Енот выглядел домашним и ухоженным. Также выяснилось, что это девочка. Животное было передано на передержку. Спустя несколько дней появилась его вероятная хозяйка. Оказалось, енот сбежала из дома через балкон, выломав установленное на нём ограждение. Но забрать питомца женщина пока не может. По её словам, волонтёр, у которой сейчас находится енот, к общению не стремится и отдавать не торопится, несмотря на наличие у хозяйки документов на животное. Сейчас женщина собирается подавать заявление в полицию. Владелица передержки рассказала, что хозяйке енота она звонила на следующий день после того, как его нашли и сняли с дерева. По её словам, она увидела объявление, что по адресу, где енот был обнаружен, он продаётся за 35 тысяч рублей. Женщина связалась с владельцем объявления и поинтересовалась, не её ли енота сняли с дерева. Собеседница ответила, что её питомец дома и несколько дней не выходила на связь, а потом заявила о пропаже. Скорее всего будущее енота будет решаться с помощью полиции. Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге сотрудники «Зооспаса» вытащили из канализационного колодца чистопородную хаски. Её отвезли в приют, а вскоре нашлись хозяева собаки и забрали её домой. Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово

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