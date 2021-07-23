Приложение путеводителя «Малахитовая линия» появится для iPhone

Согласно документации, подрядчик должен создать аккаунт Apple ID для заказчика (администрации Нижнего Тагила), зарегистрировать его в качестве разработчика App Store и оформить сертификат цифровой подписи разработчика. А также оплатить годовую подписку за аккаунт разработчика App Store.