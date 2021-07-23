Приложение путеводителя «Малахитовая линия» появится для iPhone

Стоимость контракта — 30 тысяч рублей.
Согласно документации, подрядчик должен создать аккаунт Apple ID для заказчика (администрации Нижнего Тагила), зарегистрировать его в качестве разработчика App Store и оформить сертификат цифровой подписи разработчика. А также оплатить годовую подписку за аккаунт разработчика App Store.
Таким образом мэрия хочет решить проблему доступности приложения «Малахитовая линия» для владельцев iPhone.
Напомним, туристический маршрут «Малахитовая линия» Нижнего Тагила признан одними из лучших в стране по итогам профессионального конкурса путеводителей.