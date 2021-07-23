Призёром на международном турнире юных физиков стала выпускница СУНЦ УрФУ

Призёром на международном турнире юных физиков стала выпускница СУНЦ УрФУ
Призёром на международном турнире юных физиков стала выпускница СУНЦ УрФУ
Сегодня, 15:38ОбществоФото: 1МI
Екатерина Моисейкина, выпускница СУНЦ УрФУ, заняла призовое место на международном турнире юных физиков в составе Сборной России.

Команду наградили серебряными медалями, которые вручали призёрам 4-8 мест. Сборная России заняла призовое восьмое место, пишет «Областная газета».

Екатерина рассказала, что она изучала впитывание жидкости губки с влажной поверхности, а также оценивала эффективность высушивания. Была построена теоретическая модель и проведено немало различных экспериментов. Также, по словам Екатерины, это была одна из самых сложных задач соревнований.

Состязания по физике состоялись в Грузии в Кутаисском международном университете. В соревнованиях участвовали команды из 15 стран. В составе Сборной России участвовали пятеро школьников из Екатеринбурга и Новосибирска. Среди тренеров сборной РФ вошёл преподаватель СУНЦ УрФУ Александр Меренцов.

Напомним, в 2016 году международный турнир юных физиков состоялся в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. В том турнире участвовали 28 стран.

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