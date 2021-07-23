Призёром на международном турнире юных физиков стала выпускница СУНЦ УрФУ

Екатерина рассказала, что она изучала впитывание жидкости губки с влажной поверхности, а также оценивала эффективность высушивания. Была построена теоретическая модель и проведено немало различных экспериментов. Также, по словам Екатерины, это была одна из самых сложных задач соревнований.