Призёром на международном турнире юных физиков стала выпускница СУНЦ УрФУ

Команду наградили серебряными медалями, которые вручали призёрам 4-8 мест. Сборная России заняла призовое восьмое место, пишет «Областная газета».
Екатерина рассказала, что она изучала впитывание жидкости губки с влажной поверхности, а также оценивала эффективность высушивания. Была построена теоретическая модель и проведено немало различных экспериментов. Также, по словам Екатерины, это была одна из самых сложных задач соревнований.
Состязания по физике состоялись в Грузии в Кутаисском международном университете. В соревнованиях участвовали команды из 15 стран. В составе Сборной России участвовали пятеро школьников из Екатеринбурга и Новосибирска. Среди тренеров сборной РФ вошёл преподаватель СУНЦ УрФУ Александр Меренцов.
Напомним, в 2016 году международный турнир юных физиков состоялся в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. В том турнире участвовали 28 стран.