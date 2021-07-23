Шандалович: В Карелии выделят еще средства на борьбу с лесными пожарами

Депутаты Законодательного собрания Карелии, несмотря на парламентские каникулы, соберутся на экстренное заседание по вопросу выделения дополнительных бюджетных средств на борьбу с лесными пожарами. Дата заседания в настоящий момент уточняется.

По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, регион находится в опасности из-за лесных пожаров, поэтому власти должны максимально мобилизовать усилия и четко скоординировать свою работу, передает karelinform.ru. «Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — заявил Шандалович. Совокупная площадь лесного фонда Карелии составляет порядка 14,5 млн гектаров. Сегодня в регионе зафиксирован 21 лесной пожар в девяти районах общей площадью 9 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний участвуют в том числе федеральные силы и специалисты из соседних регионов. Руководство Карелии обратилось за помощью к Владимиру Путину. Президент России пообещал выделить республике 100 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

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