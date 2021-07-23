Шандалович: В Карелии выделят еще средства на борьбу с лесными пожарами

Шандалович: В Карелии выделят еще средства на борьбу с лесными пожарами
Шандалович: В Карелии выделят еще средства на борьбу с лесными пожарами
Сегодня, 16:48ОбществоФото: Youtube
Депутаты Законодательного собрания Карелии, несмотря на парламентские каникулы, соберутся на экстренное заседание по вопросу выделения дополнительных бюджетных средств на борьбу с лесными пожарами. Дата заседания в настоящий момент уточняется.

По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, регион находится в опасности из-за лесных пожаров, поэтому власти должны максимально мобилизовать усилия и четко скоординировать свою работу, передает karelinform.ru.

«Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — заявил Шандалович.

Совокупная площадь лесного фонда Карелии составляет порядка 14,5 млн гектаров. Сегодня в регионе зафиксирован 21 лесной пожар в девяти районах общей площадью 9 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний участвуют в том числе федеральные силы и специалисты из соседних регионов. Руководство Карелии обратилось за помощью к Владимиру Путину. Президент России пообещал выделить республике 100 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы