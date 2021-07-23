Стала известна судьба кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге

Стала известна судьба кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге
Стала известна судьба кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге
Сегодня, 18:29ОбществоФото: 1МI
В закрывшемся полтора года назад кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге оборудуют креативный кластер «Салют комьюнити», принадлежащий основателю фестиваля Ural Music Night Евгению Горенбургу.

По замыслу, «Салют комьюнити» должен стать местом крупных культурных проектов в сфере кино, музыки и IT-технологий и ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию, сообщает ЕАН.

Некоторые из перечисленных проектов сейчас располагаются в разных концах города, а у некоторых ещё нет постоянных офисов. Среди таких проектов находятся международный образовательный проект Ural Music Camp, музыкальные фестивали Ural Music Night, New/Open showcase festival, фестиваль современной молодёжной культуры «ГикКон», а также международный фестиваль киношкол «Кинопроба» и уральский открытый фестиваль российского кино.

Кроме упомянутых проектов в бывшем кинотеатре будут продавать виниловые пластинки и одежду уральских брендов. Желающие смогут обучаться музыке, фотосъёмке и прочему. Два кинозала переоборудуют, и они будут использоваться для проведения кинопоказов, музыкальных концертов и лекций. На данном этапе остаётся сделать ремонт.

Сроки завершения ремонта и открытия кластера неизвестны.

Напомним, в октябре 2019 года властями Екатеринбурга было решено в кинотеатре «Салют» оборудовать Дворец пионеров. Но сотрудники кинотеатра, депутат гордумы Алексей Вихарев, а также местные жители вступились за судьбу кинотеатра, поэтому переоборудование было отложено.

В июне 2021 года стало известно, что в здании проводятся работы по устранению аварийных ситуаций на кровле и в туалетах. Но к переоборудованию здания ещё не приступали.

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Екатеринбург
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