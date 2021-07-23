Стала известна судьба кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге

Кроме упомянутых проектов в бывшем кинотеатре будут продавать виниловые пластинки и одежду уральских брендов. Желающие смогут обучаться музыке, фотосъёмке и прочему. Два кинозала переоборудуют, и они будут использоваться для проведения кинопоказов, музыкальных концертов и лекций. На данном этапе остаётся сделать ремонт.