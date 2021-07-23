Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Лесном

О состоянии людей, которые пострадали в ДТП в Лесном, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Там автобус врезался в стоящих на остановке людей, в результате чего погибли семь человек, а еще восемь получили травмы.

По его словам, если бы не служба санитарной авиации, последствия могли быть еще хуже. Вертолеты Центра медицины катастроф четыре раза вылетали в Лесной и перевезли в Екатеринбург пострадавших. Одного из них спасти, к сожалению, не удалось. Но двое уже выписаны после лечения, еще двое пока в больнице,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Также он напомнил главам предприятий о необходимости обеспечивать безопасность людей, поскольку это является их прямой обязанностью. Напомним, три человека задержаны после ДТП с семью погибшими в Лесном. В их числе водитель, механик и руководитель транспортного предприятия. По факту смертельной аварии были возбуждены три уголовных дела, которые объединены в одно производство. Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном

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