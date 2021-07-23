Свыше 800 млн будет потрачено на системы водоснабжения к Универсиаде в Екатеринбурге

Свыше 800 млн будет потрачено на системы водоснабжения к Универсиаде в Екатеринбурге
Свыше 800 млн будет потрачено на системы водоснабжения к Универсиаде в Екатеринбурге
Сегодня, 11:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Прием заявок на строительство канализации и водопровода для объектов предстоящей Универсиады открыл екатеринбургский «Водоканал». В общей сложности на работы будет потрачено 809 миллионов рублей.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 9 августа. Подрядчик будет выбран к 12 августа. По словам генерального директора «Водоканала» Екатеринбурга Евгения Лузгина, предполагается введение технадзора в течение ближайших двух лет.

На данный момент было предусмотрено строительство 26 объектов. В обязанности подрядчика входит осуществление коммуникации для Дворца водных видов спорта, общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории Деревни Универсиады, а также медицинского центра в Новокольцовском районе, сообщает «КП-Екатеринбург». Планируется, что часть объектов будет сдана до конца 2021 года, а остальные — до 1 апреля 2022.

Напомним, 10 миллиардов рублей правительство выделило на строительство двух объектов Универсиады в Екатеринбурге. К началу Универсиады необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.

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Екатеринбург
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