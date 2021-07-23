Свыше 800 млн будет потрачено на системы водоснабжения к Универсиаде в Екатеринбурге

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 9 августа. Подрядчик будет выбран к 12 августа. По словам генерального директора «Водоканала» Екатеринбурга Евгения Лузгина, предполагается введение технадзора в течение ближайших двух лет.
На данный момент было предусмотрено строительство 26 объектов. В обязанности подрядчика входит осуществление коммуникации для Дворца водных видов спорта, общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории Деревни Универсиады, а также медицинского центра в Новокольцовском районе, сообщает «КП-Екатеринбург». Планируется, что часть объектов будет сдана до конца 2021 года, а остальные — до 1 апреля 2022.
Напомним, 10 миллиардов рублей правительство выделило на строительство двух объектов Универсиады в Екатеринбурге. К началу Универсиады необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.