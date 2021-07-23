Уралец разыскивает пропавшую в монастыре экс-схиигумена Сергия дочь

Уралец Алексей Тихомиров разыскивает дочь Владу, которая в 2019 году ушла в женский монастырь и стала послушницей ныне отлученного от церкви схиигумена Сергия. После этого девушка перестала выходить на связь.

Зимой 2020 года Сергий был арестован, а монахини выгнаны из монастыря. Несмотря на то, что кто-то отрекся от основателя монастыря, многие послушницы остались верны ему и ушли в скиты. Владислава оказалась в числе последних. На данный момент неизвестно, где находятся монахини, поскольку связаться с родственниками они не могут. Теперь отец девушки пытается выяснить, жива ли его дочь. Родители девушки развелись в 2012 году. По словам Алексея, это произошло из-за супруги Ирины, которая ушла в церковную жизнь. Влада исчезла в 2019 году. Алексей начал поиски. На судебном заседании по поводу раздела имущества, которые проходят до сих пор, мужчина заявил, что дочь исчезла. На вопрос, что сейчас с девушкой, мать заявила: «Влады с нами нет в живых». После этого Алексей обратился в ЗАГС, где ему сказали, что девушка жива. Отец пытался возбудить уголовное дело о пропаже человека, но ему было в этом отказано. По словам единственной близкой подруги Лины, Владу к Сергию привезла мать. Когда я начала наводить справки про Сергия, у меня волосы дыбом встали. Ничего общего с религией его дело не имеет. Это просто секта,отметила Лина. Мужчина подчеркнул, что последний раз Владу можно было увидеть в фильме Ксении Собчак «Монастырь строгого режима» и в видео «Спорительница хлебов» о штурме монастыря 14 апреля 2021 года. После этого дочь пропала, сообщает Е1. Однако мать Влады Ирина заявляет, что в курсе ее расположения, а поиски отец организовал, потому что хочет выселить ее из квартиры. Жилплощадь необходимо продать, чтобы погасить долги. У папы просто свои цели. Если бы он хотел наладить свои отношения с детьми, он бы нашел другой способ, сказала Ирина. Теперь представитель РПЦ пообещал найти людей, которые связаны с бывшим схимонахом Сергием и которые могут знать, где находятся скиты. Напомним, монахини Среднеуральского женского монастыря, в котором был настоятелем отец Сергий, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят вернуть им личные вещи из монастыря, перешедшего в собственность Русской православной церкви. Сторонники экс-отца Сергия просят о помощи президента РФ

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