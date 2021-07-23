В бездействии обвинил полицию попавший с ножевым ранением в больницу екатеринбуржец

В бездействии обвинил полицию попавший с ножевым ранением в больницу екатеринбуржец
В бездействии обвинил полицию попавший с ножевым ранением в больницу екатеринбуржец
Сегодня, 20:12ОбществоФото: 1MI
Почти две недели ожидает визита полицейских житель Екатеринбурга после того, как был ранен ножом на улице города. Мужчина заступился за девушек.

Он позвонил в полицию, 9 отдел, спрашивал, поступал ли от скорой сигнал, пишет Е1 со ссылкой на мужчину. Ему пообещали связаться, но это было пять дней назад. Мужчина рассказывает, что звонил на номер 02 и 112, где ему также сказали ожидать звонка.

Я думаю, тянут время, чтобы видеозапись стерли, а этот тип с ножом до сих пор ходит по городу, полагает пострадавший.

По его словам, единственной реакцией была повестка с вызовом к участковому. Она пришла ему на дом. При этом указанный в документе телефон недоступен.

Инцидент произошел 11 июля ночью. Мужчина вышел из дома за сигаретами в киоск на перекрестке улиц Викулова — Крауля. Он увидел, что другой мужчина пристал к девушкам и сделал ему замечание. В результате тот убежал. Потом к пострадавшему подошли знакомые, а за ними и тот, которого он прогнал.

Между мужчинами завязалась драка. Нападавший нанес два удара ножом в руку, а также попал в живот. Знакомые разошлись. Скрылся и нападавший, когда увидел кровь.

В результате мужчина получил рану боковой стенки живота и две резаные раны левого предплечья с повреждением лучевого нерва.

Мужчина потерял сознание, а в себя пришел в реанимации. Кто ему вызвал скорую он не знает.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в конфликте участвовали несколько человек. На место происшествия были высланы несколько нарядов полиции и Росгвардии. Нож со следами крови был изъят.

Отмечается, что пострадали и другие участники конфликта, а к самому мужчине в первый же день приходит сотрудник уголовного розыска, но опросить мужчину было невозможно, так как с ним работали медики. Поэтому ему была выслана повестка. На данный момент обстоятельства конфликта устанавливаются.

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Екатеринбург
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