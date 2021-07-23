В список иноагентов попали The Insider и пятеро журналистов

В список иноагентов попали The Insider и пятеро журналистов
В список иноагентов попали The Insider и пятеро журналистов
Сегодня, 20:33ОбществоФото: pixabay.com
Латвийская компания The Insider SIA, являющуюся администратором сайта онлайн-издания The Insider, и пять журналистов «Открытых медиа» и ранее работавших в «Проекте» (признан нежелательным в России) — Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак попали в список иноагентов.

Это произошло после того, как Министерство юстиции расширило действующий список, пишет РБК.

По словам Ильи Рождественского, никакого извещения он не получал. Однако подозревает, что речь о нем идет в списке. Он планирует обжаловать решение.

По данным на 23 июля, в реестр входит 16 организаций и 18 человек. Самые первые были внесены в 2017 году. С начала 2021 года список увеличился в два раза. В апреле в него попала Meduza и «Первое антикоррупционное СМИ», а в мае — VTimes.

Кроме того, Генпрокуратура объявила, что работа Project Media, Inc. (США) представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России Поэтому она признана нежелательной.

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