«Явно есть умысел»: водитель Chevrolet Niva проехал по собаке на заправке в Арамиле

Водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно. Зоозащитники намерены обратиться с заявлением в полицию.

По лежавшей на дороге безхозной собаке утром 22 июля проехался водитель на заправке на улице Парковая, 20/1 в Арамиле. По словам очевидцев — других водителей, заправлявшихся бензином, мужчина видел животное и наехал на него умышленно. Когда уже я рассчиталась, услышала визг. Вышла из здания и увидела, что девушка кричит на этого мужчину, а собака убежала подальше с дороги, лежит и визжит, рассказала одна из автолюбительниц Е1. Сейчас зоозащитники ищут очевидцев инцидента. Они намерены написать заявление в правоохранительные органы. Здесь явно есть умысел на причинение вреда собаке, мужчина видел, что она там лежит, совершил наезд преднамеренно. Это статья 245 УК, очевидно, отметила глава фонда «ЗООзащита» Анна Вайман. Напомним, расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы. Мужчина в марте 2021 года открыл стрельбу по животному в Алапаевске, а затем скрылся с места происшествия. Расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы

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