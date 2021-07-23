За убийство свердловской старушки-процентщицы на 9 лет осужден житель ХМАО

За убийство свердловской старушки-процентщицы на 9 лет осужден житель ХМАО
За убийство свердловской старушки-процентщицы на 9 лет осужден житель ХМАО
Сегодня, 08:39ОбществоФото: пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре
41-летний житель ХМАО признан виновным в убийстве пенсионерки из Красноуральска, которая два года числилась пропавшей без вести. Он был должен ей крупную сумму денег.

Причастность жителя Ханты-Мансийска к исчезновению 77-летней свердловчанки установили следователи и сотрудники уголовного розыска по ХМАО — Югре. Они выяснили, что 41-летний мужчина должен был пенсионерке, которая давала деньги в долг под проценты, порядка 1 миллиона рублей.

Отдавал долги он как наличными, так и оказывая бабушке различные услуги.

В ноябре 2018 года между ним и пенсионеркой произошел конфликт во время поездки из Советского в Ханты-Мансийск. Ссора закончилась тем, что осужденный, находившийся за рулем, остановил автомобиль и вышвырнул старушку на дорогу. От удара головой об асфальт она скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Водитель отнес ее тело в лес, а затем уехал.

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, вступил в силу приговор за убийство супруги жителю Ревды, который вынес ее тело в чемодане в лес, а затем сообщил о пропаже в полицию. Он неделю искал жену вместе с волонтерами.

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