Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле

АСВ продало нежилое здание с земельным участком в Нижнем Тагиле, которое ранее занимал «Тагилбанк», сообщает пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов». Десятиэтажное здание, оснащенное всеми необходимыми центральными коммуникациями, которое подходит для размещения офисов и ведения банковской деятельности, было продано на торгах 19 июля 2021 года за 60,8 млн рублей.
После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи, денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу АО «Тагилбанк». Вырученные от продажи средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.
Напомним, здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров в очередной раз было выставлено на торги в мае 2021 года. Каждый раз размер цены продажи лота от начальной цены снижался. Начальная цена здания составляла 304,8 млн рублей. В сентябре 2019 года на сайте реестра сведений о банкротстве впервые появилась информация о продаже имущества «Тагилбанка».