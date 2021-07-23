Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле

Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле
Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:57ОбществоФото: Яндекс.Карты
Посредством публичного предложения в электронной форме на торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 19 июля 2021 года проведены торги по продаже бывшего офиса «Тагилбанка». Здание было продано за 60,8 млн рублей.

АСВ продало нежилое здание с земельным участком в Нижнем Тагиле, которое ранее занимал «Тагилбанк», сообщает пресс-служба ГК «Агентство по страхованию вкладов». Десятиэтажное здание, оснащенное всеми необходимыми центральными коммуникациями, которое подходит для размещения офисов и ведения банковской деятельности, было продано на торгах 19 июля 2021 года за 60,8 млн рублей.

После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи, денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу АО «Тагилбанк». Вырученные от продажи средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.

Напомним, здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров в очередной раз было выставлено на торги в мае 2021 года. Каждый раз размер цены продажи лота от начальной цены снижался. Начальная цена здания составляла 304,8 млн рублей. В сентябре 2019 года на сайте реестра сведений о банкротстве впервые появилась информация о продаже имущества «Тагилбанка».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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