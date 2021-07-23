Житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации за травму глаза у «НЛМК-Урал»

Житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации за травму глаза у «НЛМК-Урал»
Житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации за травму глаза у «НЛМК-Урал»
Сегодня, 16:38ОбществоФото: 1МI
Суд взыскал в пользу пострадавшего на производстве АО «НЛМК-Урал» жителя Ревды 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В июле 2019 года во время аварийной остановки стана горячей прокатки двум рабочим поручили доработать бунты несоответствующей продукции.

При разрезании на очередном бунте последней обвязки бунт расширился, и свободный конец обвязки отскочил в лицо мужчины, вследствие чего была получена травма глаза. Пострадавшему оказали первую помощь и отвели в здравпункт завода. Там рабочего отправили в ЦГКБ №23 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В результате травмы было получено проникающее ранение роговицы, что относится к категории тяжёлых. До октября 2019 года пострадавший лечился в стационаре, потом амбулаторно. По результатам освидетельствования у мужчины была определена степень утраты профессиональной работоспособности 30% бессрочно.

Также было решено делать протезирование глаза. Дополнительным соглашением к трудовому договору в феврале 2020 года мужчину перевели грузчиком на участок отделки и отгрузки готовой продукции. В результате установления причин несчастного случая комиссия вынесла вердикт, что травме способствовали некачественная организация производства работ и недочёты в подготовке сотрудников по охране труда. Неосторожность и иная вина рабочего не установлены.

Пострадавший подал иск в Березовский городской суд с просьбой взыскать с АО «НЛМК-Урал» компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Березовский городской суд частично удовлетворил требования истца. Было вынесено постановление взыскать с АО «НЛМК-Урал» компенсацию за моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Ответчик решением суда остался недоволен и решил подать апелляцию в Свердловском областном суде. В жалобе представитель юрлица отметил, что на предприятии существует единовременная выплата в случае происшествия на производстве, но пострадавший её не требовал. Помимо этого, заявитель посчитал, что размер компенсации завышен.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда ознакомилась с делом и сообщила, что необращение сотрудника к работодателю с заявлением о компенсации основанием для отказа в иске не является и решение Березовского городского суда не изменил. Оно вступило в законную силу.

Напомним, в апреле 2021 года сотрудница УВЗ отсудила у предприятия 353 тысячи рублей после падения на льду возле цеха в ноябре 2018 года. В результате травмы у женщины были переломы бедренной кости и предплечья, а также ей дали первую группу инвалидности.

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