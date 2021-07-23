Житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации за травму глаза у «НЛМК-Урал»

Также было решено делать протезирование глаза. Дополнительным соглашением к трудовому договору в феврале 2020 года мужчину перевели грузчиком на участок отделки и отгрузки готовой продукции. В результате установления причин несчастного случая комиссия вынесла вердикт, что травме способствовали некачественная организация производства работ и недочёты в подготовке сотрудников по охране труда. Неосторожность и иная вина рабочего не установлены.