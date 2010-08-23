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50-этажный небоскреб появится в Екатеринбуге в 2014 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50-этажный небоскреб появится в Екатеринбуге в 2014 году

23 августа 2010, 06:48ОбществоОльга
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