50-этажный небоскреб появится в Екатеринбуге в 2014 году

По сообщению пресс-службы УГМК, строительство здания должно было начаться в 2008 году, но было приостановлено из-за кризиса. Сейчас строительные работы возобновлены. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2014 году.

Проект небоскреба выполнен французским архитектурным бюро «Валод и Пистр». Ориентированный на представителей бизнес-элиты многофункциональный комплекс «Башня Исеть» будет представлять собой здание офисов, резиденций и торговых помещений премиум-класса с паркингом. Для проживающих и работающих в этом здании планируется разместить кафе, рестораны, фитнес- и СПА-центр с бассейном, а также салон красоты, сообщает "ИТАР-ТАСС Урал".