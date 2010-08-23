Александр Мишарин похвалил Валентину Исаеву

Валентина Исаева докладывала о подготовке школ к началу учебного года. По ее сообщению, в Нижнем Тагиле к работе готовы все образовательные учреждения. «Хочу поблагодарить вас Валентина Павловна за проделанную работу. Вы первая, кто завершил подготовку школ, показали, что это можно сделать. Пожалуйста, предоставьте список отличившихся для поощрения», - передает URA.RUслова Мишарин.