Александр Мишарин похвалил Валентину Исаеву
23 августа 2010, 07:05ОбществоОльга
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Во время традиционной видеоконференции губернатора и глав муниципалитетов Александр Мишарин поблагодарил главу Нижнего Тагила Валентину Исаеву за своевременную подготовку тагильских школ к учебному году.
Валентина Исаева докладывала о подготовке школ к началу учебного года. По ее сообщению, в Нижнем Тагиле к работе готовы все образовательные учреждения. «Хочу поблагодарить вас Валентина Павловна за проделанную работу. Вы первая, кто завершил подготовку школ, показали, что это можно сделать. Пожалуйста, предоставьте список отличившихся для поощрения», - передает URA.RUслова Мишарин.
Губернатор обычно крайне скуп на похвалу, отмечает URA.RUи высказывает уверенность, что слова одобрения - это политический сигнал.
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