Боевики мстят за гибель Магомедали Васабова

Как сообщает "Коммерсантъ", сначала преступники обстреляли из автоматического оружия участкового милиционера, находившегося в своем автомобиле (он скончался на месте). Позже в одном из кафе произвели несколько выстрелов в старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы (он был ранен в предплечье) и 52-летнего посетителя (он скончался на месте). После этого, скрываясь от преследования, они обстреляли капитана местной воинской части, который от полученных ранений скончался.

По мнению источника "Коммерсанта"в силовых структурах Дагестана, это могла быть акция мести подчиненных Магомедали Вагабова. "По нашим данным, в Махачкале есть несколько групп, которые подчинялись непосредственно ему,— сказал источник,— не исключено, что это была реакция на ликвидацию их лидера".

Напомним, в минувшую субботу сотрудники ФСБ России провели операцию в селе Гуниб, в результате которой был уничтожен Магомедали Вагабов. Вагабов подозревался в организации терактов в московской метро в марте 2010 года. Террористка-смертница Марьям Шарипова, которая, по данным следствия, привела в действие взрывное устройство на станции метро "Лубянка" в Москве 29 марта, являлась его так называемой "шариатской женой". В результате терактов в метро 40 человек погибли и около 160 пострадали.