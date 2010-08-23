Бойцы тагильского ОМОН возвращаются с севера региона
23 августа 2010, 17:09ОбществоОльга
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Бойцы нижнетагильского ОМОНа возвращаются из 11-ти дневной командировки в северные районы Свердловской области. Они находились в Североуральском районе для охраны общественного порядка и эвакуации людей в случае необходимости.
Как рассказал командир отряда милиции особого назначения Эдуард Коряков, теперь уже нет опасности возгорания поселков Всеволодо-Благодатское и Баяновка, эвакуация их жителей не требуется, поэтому принято решение вернуть бойцов ОМОН в Нижний Тагил.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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