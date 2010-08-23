Бойцы тагильского ОМОН возвращаются с севера региона

Как рассказал командир отряда милиции особого назначения Эдуард Коряков, теперь уже нет опасности возгорания поселков Всеволодо-Благодатское и Баяновка, эвакуация их жителей не требуется, поэтому принято решение вернуть бойцов ОМОН в Нижний Тагил.