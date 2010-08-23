Британка установила рекорд по скоростному набору SMS

Задание участников соревнования заключалось в том, чтобы как можно быстрее и при этом без ошибок и опечаток набрать следующий текст: "Пираньи видов Serrasalmus и Pygocentrus с острыми как бритва зубами - это одни из самых свирепых пресноводных рыб в мире. В действительности они редко нападают на человека".