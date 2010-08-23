Британка установила рекорд по скоростному набору SMS
23 августа 2010, 16:36ОбществоОльга
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27-летняя британка установила новый рекорд в скоростном написании SMS-сообщений. Мелисса Томпсон справилась с заданием, набрав два предложения менее, чем за 26 секунд, пишет The Sun.
Задание участников соревнования заключалось в том, чтобы как можно быстрее и при этом без ошибок и опечаток набрать следующий текст: "Пираньи видов Serrasalmus и Pygocentrus с острыми как бритва зубами - это одни из самых свирепых пресноводных рыб в мире. В действительности они редко нападают на человека".
По словам рекордсменки, она имеет большой опыт в написании SMS. Томпсон рассказала, что раньше одному только своему бойфренду отправляла по 40-50 сообщений ежедневно. В ближайшее время рекорд Мелиссы Томпсон зарегистрируют эксперты Книги рекордов Гиннесса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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