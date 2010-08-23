Финал шоу "Мисс Вселенная" состоится сегодня
23 августа 2010, 09:35ОбществоОльга
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Финальное шоу "Мисс Вселенная" состоится сегодня в Лас-Вегасе. Россию будет представлять "Мисс Россия" екатеринбурженка Ирина Антоненко.
Восемнадцатилетняя Ирина самая юная участница конкурса. По результатам опросов и интернет-голосования, размещенных на официальном сайте Miss Universe, уральская красавица занимает 7 место. Однако у нее есть все шансы на самом конкурсе занять более высокое место.
Поддержать участницу из Екатеринбурга можно на сайте http://missuniverse.com.
За титул "Мисс Вселенная 2010" поборются победительницы национальных конкурсов красоты из 80 стран мира.
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