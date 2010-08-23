Лучшего автомойщика выберут в Нижнем Тагиле
23 августа 2010, 10:15ОбществоОльга
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В то время, как в Лас-Вегасе выбирают девушку, достойную титула "Мисс Вселенная", в Нижнем Тагиле выберут лучшего автомойщика.
Завтра в Нижнем Тагиле пройдет VIII областной конкурс профессионального мастерства "Автомастер" в номинации "Мойщик автомобилей". Конкурс будет проходить на территории автомоечного комплекса, расположенного по адресу ул. Юности, 5а.
Повышение профессионального уровня, качества и культуры обслуживания населения, распространение новых технологий – вот основные цели проведения конкурса.
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