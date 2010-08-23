Неизвестные пытались сжечь две автозаправки в Томске

По информации представителей пресс-службы УВД по Томской области, в милицию поступило сообщение от работников автозаправочной станции, расположенной в районе улицы Профсоюзной, о том, что в салоне автомобиля марки ВАЗ-2106 после заправки возникло задымление. Мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, скрылся.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб. Работники автозаправочной станции были экстренно эвакуированы.

"При осмотре места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что салон автомобиля был облит горюче-смазочным веществом, также в салоне автомобиля обнаружен набор предметов для организации поджога, что в последующем могло повлечь возгорание автомобиля", - сообщает УВД по Томской области.

Спустя несколько часов на другой АЗС был обнаружен еще один автомобиль, с тем же "набором" для поджога.