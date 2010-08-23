Пожар в Висимском заповеднике уничтожил 1300 гектаров леса

Об этом сообщает отдел информации, пропаганды и связей с общественностью Главного управления МЧС по Свердловской области. В целом ситуация с лесными пожарами в Свердловской области постепенно нормализуется. Пожарным и спасателям во многом помогли дожди, прошедшие на большей части области.