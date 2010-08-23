Пожар в Висимском заповеднике уничтожил 1300 гектаров леса
23 августа 2010, 17:06ОбществоОльга
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Пожар в Висимском заповеднике, уничтоживший 1300 гектаров леса, полностью потушен. Но на севере региона лес продолжает гореть.
Об этом сообщает отдел информации, пропаганды и связей с общественностью Главного управления МЧС по Свердловской области. В целом ситуация с лесными пожарами в Свердловской области постепенно нормализуется. Пожарным и спасателям во многом помогли дожди, прошедшие на большей части области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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