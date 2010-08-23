Россию на Венецианском кинофестивале представит фильм екатеринбургского режиссера

"Этот фильм - эротическая драма, он снят по книге "Овсянки" Дениса Осокина из Казани, которая получила гран-при за лучшую прозу на фестивале "Аксенов-фест", - сообщил Алексей Федорченко агентству "Интерфакс-Урал". Он отметил, что фильм снимался в четырех областях страны, главные роли в картине исполнили Юрий Цурило и Виктор Сухоруков.