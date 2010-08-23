Россию на Венецианском кинофестивале представит фильм екатеринбургского режиссера
23 августа 2010, 16:40ОбществоОльга
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Фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко "Овсянки" представит Россию в основном конкурсе 67-го Венецианского кинофестиваля.
"Этот фильм - эротическая драма, он снят по книге "Овсянки" Дениса Осокина из Казани, которая получила гран-при за лучшую прозу на фестивале "Аксенов-фест", - сообщил Алексей Федорченко агентству "Интерфакс-Урал". Он отметил, что фильм снимался в четырех областях страны, главные роли в картине исполнили Юрий Цурило и Виктор Сухоруков.
Фильм на фестивале в Венеции будет представлен 4 сентября. А после его покажут в Анапе, Владивостоке, Нью-Йорке, Торонто. В широкий прокат фильм может выйти в октябре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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