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Три из четырех очагов огня на Басьяновском торфянике локализованы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три из четырех очагов огня на Басьяновском торфянике локализованы

23 августа 2010, 16:56ОбществоОльга
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