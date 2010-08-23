Три из четырех очагов огня на Басьяновском торфянике локализованы

Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, из четырех очагов на территории торфяника три сейчас локализованы. В тушении принимают участие 25 огнеборцев и несколько единиц техники. Тагильчанам не стоит беспокоиться, городу ничего не угрожает, отмечает Олег Полевщиков.