Три из четырех очагов огня на Басьяновском торфянике локализованы
23 августа 2010, 16:56ОбществоОльга
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Субботний дым над Нижним Тагилом, как и накануне, был салдинского происхождения. Его принес восточный ветер со стороны Верхней Салды, где горит Басьяновский торфяник.
Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, из четырех очагов на территории торфяника три сейчас локализованы. В тушении принимают участие 25 огнеборцев и несколько единиц техники. Тагильчанам не стоит беспокоиться, городу ничего не угрожает, отмечает Олег Полевщиков.
Между тем по факту пожара на территории Салдинского лесничества возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 11 миллионов рублей. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, которые сваркой срезали металлическую крышу с вагончика лесника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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