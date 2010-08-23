Участник шоу летающих мотоциклистов едва не погиб в День Города (видео)
23 августа 2010, 19:59ОбществоОльга
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Участник шоу летающих мотоциклистов в Екатеринбурге швед Даниэль Бодин во время исполнения трюка упал с высоты нескольких метров на землю.
Трюк, который едва не стоил спортсмену жизни, называется "Скала". Райдер в прыжке должен схватить руками сидение мотоцикла, а затем и вовсе оторваться от него. Даниэль успешно выполнял этот трюк десятки раз, но во время выступления в Екатеринбурге не справился с управлением.
Швед был доставлен в больницу, где у него обнаружили травму плеча и ушиб колена. Его жизни ничего не угрожает. Ближайшие несколько дней ему прописан полный покой.
Стоит отметить, что Даниэль Бодин - один из самых сильных мотоциклистов мира.
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