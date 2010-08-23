Участник шоу летающих мотоциклистов едва не погиб в День Города (видео)

Трюк, который едва не стоил спортсмену жизни, называется "Скала". Райдер в прыжке должен схватить руками сидение мотоцикла, а затем и вовсе оторваться от него. Даниэль успешно выполнял этот трюк десятки раз, но во время выступления в Екатеринбурге не справился с управлением.