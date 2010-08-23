Ученые выяснили, почему пьяным мужчинам нравятся любые девушки

Ученые провели эксперимент с участием трезвых и пьяных молодых людей. В эксперименте, который проводился в баре, участвовали 64 студента. Половина из них не употребляла алкоголь, а вторая половина была навеселе.

Ученые показали обеим группам студентов фотографии девушек с симметричными и асимметричными чертами лиц и попросили участников исследования выбрать самых привлекательных дам. В ходе эксперимента было выявлено, что трезвые студенты гораздо более разборчивы - они называли симпатичными девушек с правильными чертами лица, тогда как пьяные юноши говорили, что им нравятся и обладательницы менее симметричных внешних данных.