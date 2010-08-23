Ученые выяснили, почему пьяным мужчинам нравятся любые девушки
23 августа 2010, 16:28ОбществоОльга
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Как сообщает Discovery News, оказалось, что под воздействием алкоголя мужчины теряют способность отличать симметричные, а значит более симпатичные женские лица, от асимметричных, менее привлекательных лиц.
Ученые провели эксперимент с участием трезвых и пьяных молодых людей. В эксперименте, который проводился в баре, участвовали 64 студента. Половина из них не употребляла алкоголь, а вторая половина была навеселе.
Ученые показали обеим группам студентов фотографии девушек с симметричными и асимметричными чертами лиц и попросили участников исследования выбрать самых привлекательных дам. В ходе эксперимента было выявлено, что трезвые студенты гораздо более разборчивы - они называли симпатичными девушек с правильными чертами лица, тогда как пьяные юноши говорили, что им нравятся и обладательницы менее симметричных внешних данных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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