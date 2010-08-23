В Нижнем Тагиле завершился сбор гуманитарной помощи для погорельцев Вижая

Как отметил председатель нижнетагильского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Николай Чернышов, тагильчан, откликнувшихся на чужую беду, оказалось даже больше, чем ожидалось. Для жителей Вижая, потерявших все в результате пожара, тагильчане уже отправили одну машину с гуманитарным грузом. Предметов первой необходимости, продуктов и одежды собрано еще на две машины. 23 августа свою лепту внесли тагильские медики и военный комиссариат.