Жара на Урал не вернется, но немного потеплеет к четвергу
23 августа 2010, 16:23ОбществоОльга
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Летнее тепло вернется на Средний Урал во второй половине недели.
По сообщению свердловского Гидрометцентра, 24-25 августа температуравоздуха в регионе повысится на 5-7 градусов, а 26-28 числа превыситдвадцатиградусную отметку и составит 22-26 градусов.
По словам метеорологов, возвращение стабильной тридцатиградусной жары на Урал не ожидается, однако отдельные жаркие дни возможны. Но в конце августа – начале сентября по Свердловской области прокатится большой циклон, который принесет обильные дожди.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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