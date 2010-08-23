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Жара на Урал не вернется, но немного потеплеет к четвергу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жара на Урал не вернется, но немного потеплеет к четвергу

23 августа 2010, 16:23ОбществоОльга
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