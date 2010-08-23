Жара на Урал не вернется, но немного потеплеет к четвергу

По сообщению свердловского Гидрометцентра, 24-25 августа температуравоздуха в регионе повысится на 5-7 градусов, а 26-28 числа превыситдвадцатиградусную отметку и составит 22-26 градусов.

По словам метеорологов, возвращение стабильной тридцатиградусной жары на Урал не ожидается, однако отдельные жаркие дни возможны. Но в конце августа – начале сентября по Свердловской области прокатится большой циклон, который принесет обильные дожди.