Железнодорожники Нижнего Тагила готовятся к зиме

К работе в зимних условиях подготовлено 351 здание, в том числе 26 постов электрической централизации, 20 пассажирских зданий и вокзалов, 11 товарных контор. Началась закупка зимней спецодежды. Всего к началу зимы предстоит обеспечить спецодеждой 444 человека.