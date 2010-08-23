Железнодорожники Нижнего Тагила готовятся к зиме
23 августа 2010, 16:53ОбществоОльга
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Предприятия Нижнетагильского региона обслуживания СвЖД готовы к работе в зимний период на 60 – 80 %. Особое внимание уделяется ремонту пути и инфраструктуры, подготовке объектов ЖКХ, созданию неснижаемого запаса запчастей и оборудования, горюче-смазочных материалов.
К работе в зимних условиях подготовлено 351 здание, в том числе 26 постов электрической централизации, 20 пассажирских зданий и вокзалов, 11 товарных контор. Началась закупка зимней спецодежды. Всего к началу зимы предстоит обеспечить спецодеждой 444 человека.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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