Курсы валют, меры НБУ

C сентября месяца Национальный банк Украины, проводит меры по сдерживанию роста курса доллара США. Регулятор тщательно отслеживает курс купли-продажи доллара США, со стороны банков, что естественно и стало причиной сдерживания повышения курса.

В начале сентября, 05.09, произошёл резкий скачок курса отечественной валюты к доллару США, но нужно отметь что данная ситуация не смогла сильно повлиять на банковский курс. Средневзвешенный курс продаж доллара вырос на 0,28%, а цена приобретения банками иностранной валюты увеличилась на 0,54 %. В то время как официальный курс не подвергся изменениям с сентября и составляет 799,3000 за 100 дол. США.

Санкции против нарушителей

К банкам, допустившим некорректное поведение на финансовом рынке, а также к тем которые нарушали порядок операций с конвертацией иностранной валюты применялись меры, в виде ограничений действия генеральной лицензии для осуществление валютно-финансовых операций.

Санкции были применены также к банкам: КБ «Хрещатик», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», то что они являются крупными игроками финансового рынка, не как не повлияло на решение регулятора. Им запретили продавать больше валюты в один день, чем была куплена у населения в тот же день, учитывая, что спрос со стороны местного населения на иностранную валюту превышает предложение в 4-5 раз то можно понять, как сложно было населению купить иностранную валюту.

Но даже в условиях жёсткого контроля со стороны регулятора финансового рынка, нужно отметить, что все банки ведут разнотипную финансовую политику, и при осуществлении различных операций, лучше будет, если у вас будет хотя бы общее представление о функционирование нескольких банков, тогда вы сможете приобрести или продать иностранную валюту с наименьшими потерями.