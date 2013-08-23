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Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера пройдут в Нижнем Тагиле с 25 августа по 1 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера пройдут в Нижнем Тагиле с 25 августа по 1 октября

23 августа 2013, 16:20ОбществоCorey
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