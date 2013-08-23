Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера пройдут в Нижнем Тагиле с 25 августа по 1 октября

Администрацией города Нижний Тагил готовится программа праздника, основной акцент в которой сделан на культурно-массовые, просветительские и консультационные акции, социальную поддержку. Каждый пенсионер сможет найти мероприятие по своему возрасту, вкусу и потребностям. Кульминацией месячника станут праздничные концертные программы, фестиваль «Осеннее очарование», городское торжественное собрание.

Уже с 25 августа для пенсионеров будут открыты двери учреждений культуры: Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Киновидеодосугового центра «Красногвардеец», Центральной городской библиотеки, Дворца культуры «Юбилейный», Дворца культуры им. И.В. Окунева. Для жителей сельских территорий сотрудниками МБУК «Досуговый центр «Урал» с 9 сентября по 8 октября будут организованы концертные и праздничные мероприятия. Запланированные мероприятия пенсионеры города могут посетить при предъявлении пенсионного удостоверения на благотворительной и льготной основе.

В рамках Дня пенсионера, 25 августа запланирована автобусная экскурсия в Екатеринбург для активистов общественных ветеранских организаций.

Ветераны ликвидированных предприятий, «Дети войны» в сентябре-октябре смогут встретиться со своими коллегами за чайным столом. Запланированы также поздравления ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса (в связи с 70-летием народного подвига по формированию корпуса) и членов ассоциации бывших узников фашистских лагерей (в связи с 20-летием создания ассоциации), чествования активистов ветеранского юбиляров.

Отдельный блок мероприятий посвящен здоровью тагильчан. Каждый четверг с 12.00 до 14.00 часов в поликлиниках по месту жительства пенсионеры смогут пройти медосмотр. Врачебно-физкультурный диспансер проводит для пенсионеров обучающие занятия в рамках программы «50+», на которых пенсионеры обучаются контролировать и поддерживать свое здоровье. Более подробная информация о мероприятиях будет размещена в поликлиниках по месту жительства.

Кроме того, в течение месяца самые активные пенсионеры смогут принять участие в тематических конкурсах, творческом фестивале «Осеннее очарование» (по вопросам участия в фестивале необходимо обращаться в районные администрации) и спортивных соревнованиях, мастер-классах и лекциях.

Желающие заниматься в творческих и спортивных объединениях ветеранов в учреждениях социального обслуживания могут записаться в интересующие их кружки. Более подробную информацию можно узнать в Центре по работе с ветеранами (пр. Ленина, 15) по телефону 25-09-00.

Обучиться компьютерной грамотности - тоже возможно. Записаться на курсы можно по бесплатному телефону – 8-800-775-04-84.

С 25 августа до 10 октября будут проводиться благотворительные акции по оказанию помощи одиноким пенсионерам - «Визиты внимания», «Чистые окна». Если вам нужна помощь, волонтеры города готовы приложить свои силы.

Кто попал в трудную жизненную ситуацию – могут обратиться в управление социальных программ и семейной политики Администрации города (пр. Ленина, 15, кабинет 6) по вопросу оказания материальной помощи. Специалисты управления по телефону 41-30-30 готовы подсказать, кому и на что может быть оказан данный вид поддержки, какие документы для этого необходимы.

В органах местного самоуправления, исполнительной власти, в учреждениях, фондах пройдут дни открытых дверей, по актуальным вопросам будут работать «горячие линии»: