Мероприятия в рамках празднования Дня пенсионера пройдут в Нижнем Тагиле с 25 августа по 1 октября
С 2013 года согласно Указу Губернатора Евгения Куйвашева в регионе появился новый областной праздник - День пенсионера. В этом году он будет отмечаться 25 августа. Чтобы максимальное количество пенсионеров приняли участие в праздничных мероприятиях, решено провести месячник, посвященный Дню пенсионера с 25 августа по 1 октября 2013 года.
Администрацией города Нижний Тагил готовится программа праздника, основной акцент в которой сделан на культурно-массовые, просветительские и консультационные акции, социальную поддержку. Каждый пенсионер сможет найти мероприятие по своему возрасту, вкусу и потребностям. Кульминацией месячника станут праздничные концертные программы, фестиваль «Осеннее очарование», городское торжественное собрание.
Уже с 25 августа для пенсионеров будут открыты двери учреждений культуры: Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Киновидеодосугового центра «Красногвардеец», Центральной городской библиотеки, Дворца культуры «Юбилейный», Дворца культуры им. И.В. Окунева. Для жителей сельских территорий сотрудниками МБУК «Досуговый центр «Урал» с 9 сентября по 8 октября будут организованы концертные и праздничные мероприятия. Запланированные мероприятия пенсионеры города могут посетить при предъявлении пенсионного удостоверения на благотворительной и льготной основе.
В рамках Дня пенсионера, 25 августа запланирована автобусная экскурсия в Екатеринбург для активистов общественных ветеранских организаций.
Ветераны ликвидированных предприятий, «Дети войны» в сентябре-октябре смогут встретиться со своими коллегами за чайным столом. Запланированы также поздравления ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса (в связи с 70-летием народного подвига по формированию корпуса) и членов ассоциации бывших узников фашистских лагерей (в связи с 20-летием создания ассоциации), чествования активистов ветеранского юбиляров.
Отдельный блок мероприятий посвящен здоровью тагильчан. Каждый четверг с 12.00 до 14.00 часов в поликлиниках по месту жительства пенсионеры смогут пройти медосмотр. Врачебно-физкультурный диспансер проводит для пенсионеров обучающие занятия в рамках программы «50+», на которых пенсионеры обучаются контролировать и поддерживать свое здоровье. Более подробная информация о мероприятиях будет размещена в поликлиниках по месту жительства.
Кроме того, в течение месяца самые активные пенсионеры смогут принять участие в тематических конкурсах, творческом фестивале «Осеннее очарование» (по вопросам участия в фестивале необходимо обращаться в районные администрации) и спортивных соревнованиях, мастер-классах и лекциях.
Желающие заниматься в творческих и спортивных объединениях ветеранов в учреждениях социального обслуживания могут записаться в интересующие их кружки. Более подробную информацию можно узнать в Центре по работе с ветеранами (пр. Ленина, 15) по телефону 25-09-00.
Обучиться компьютерной грамотности - тоже возможно. Записаться на курсы можно по бесплатному телефону – 8-800-775-04-84.
С 25 августа до 10 октября будут проводиться благотворительные акции по оказанию помощи одиноким пенсионерам - «Визиты внимания», «Чистые окна». Если вам нужна помощь, волонтеры города готовы приложить свои силы.
Кто попал в трудную жизненную ситуацию – могут обратиться в управление социальных программ и семейной политики Администрации города (пр. Ленина, 15, кабинет 6) по вопросу оказания материальной помощи. Специалисты управления по телефону 41-30-30 готовы подсказать, кому и на что может быть оказан данный вид поддержки, какие документы для этого необходимы.
В органах местного самоуправления, исполнительной власти, в учреждениях, фондах пройдут дни открытых дверей, по актуальным вопросам будут работать «горячие линии»:
По единому телефону «горячей линии» - 41-04-65, вам подскажут, куда можно обратиться по вопросам участия в мероприятиях месячника, посвящённого Дню пенсионера в городе Нижний Тагил.