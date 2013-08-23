На следующей неделе погода в Нижнем Тагиле изменится... но не в лучшую сторону

По сообщению Свердловского Гидрометцентра, в ближайшие дни под влиянием атмосферного фронта, надвигающегося с севера Европейской территории России, пройдет дождь.

В начале следующей недели возможен небольшой дождь, в дальнейшем осадки прекратятся, но будет холодно: ночью 26 - 28 августа 2-7°. Ночью 27 и 28 августа возможны местами заморозки до -2°, температура воздуха днем составит всего 11-16°.