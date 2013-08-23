На следующей неделе погода в Нижнем Тагиле изменится... но не в лучшую сторону
23 августа 2013, 14:30Общество
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Август нынче порадовал тагильчан. Температура воздуха на текущей неделе превышала обычные для этих дней значения на 1-2°. Однако установившаяся на территории Урала сухая теплая погода недолго будет радовать жителей.
По сообщению Свердловского Гидрометцентра, в ближайшие дни под влиянием атмосферного фронта, надвигающегося с севера Европейской территории России, пройдет дождь.
Днем в воскресенье 25 августа ожидается существенное понижение температуры: ночью 10-15°, днем 14-19°.
В начале следующей недели возможен небольшой дождь, в дальнейшем осадки прекратятся, но будет холодно: ночью 26 - 28 августа 2-7°. Ночью 27 и 28 августа возможны местами заморозки до -2°, температура воздуха днем составит всего 11-16°.
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