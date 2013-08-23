Правительство Свердловской области высоко оценило опыт ЕВРАЗ ВГОКа в области охраны труда
На ЕВРАЗ ВГОКе состоялось выездное заседание Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда. В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Свердловской области Алексей Орлов, а также руководители Государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, представители областных министерств, Федерации профсоюзов, ЕВРАЗ ВГОКа и другие.
Место проведения выбрано не случайно. На предприятии выстроена эффективная система по охране труда и промышленной безопасности, разработаны инструменты и мероприятия, которые сейчас активно реализуются, - отметил Алексей Орлов. - Уверен, что опыт, который применяется на ЕВРАЗ ВГОКе, нужно тиражировать на весь регион, предлагать к внедрению на других крупных промышленных предприятиях.
Главный инженер ЕВРАЗ ВГОКа Николай Рябов рассказал о внедрении эффективной системы управления охраной труда на предприятии, отметил положительную динамику в снижении травматизма, улучшении трудовой дисциплины.
Для повышения мер безопасности в 2010 году на ЕВРАЗ ВГОКе начал работу Челябинский научно-исследовательский институт открытых горных работ (НИИОГР). Специалисты института провели независимую оценку рисков во всех подразделениях предприятия. На основании анализа рисков была разработана масштабная программа. В конце 2011 года на ЕВРАЗ ВГОКе была внедрена новая система безопасности на шахтах. На всех трех шахтах комбината установлены контрольно-пропускные пункты, оборудованные турникетами и алкотестерами. Это позволяет не допустить в шахту горняков в состоянии алкогольного опьянения, а также исключить попадание запрещенных предметов на подземные горизонты.
В 2011 году на шахтах ЕВРАЗ ВГОКа начала действовать система аварийного оповещения и индивидуального вызова «СУБР-1 СВМ». Она встроена в индивидуальный фонарь горняка. Было приобретено более 1000 новых фонарей, которые уже используются на подземных горизонтах. Большие изменения произошли в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Приобретаются костюмы, выполненные из высококачественных материалов, соответствующие корпоративному стилю.
На ЕВРАЗ ВГОКе уже несколько лет действует программа по внедрению LEAN-технологий. Во всех подразделениях предприятия обозначаются опасные зоны, разработаны схемы безопасных маршрутов. Ведется просветительская работа по промышленной безопасности.
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