Правительство Свердловской области высоко оценило опыт ЕВРАЗ ВГОКа в области охраны труда

Место проведения выбрано не случайно. На предприятии выстроена эффективная система по охране труда и промышленной безопасности, разработаны инструменты и мероприятия, которые сейчас активно реализуются, - отметил Алексей Орлов. - Уверен, что опыт, который применяется на ЕВРАЗ ВГОКе, нужно тиражировать на весь регион, предлагать к внедрению на других крупных промышленных предприятиях.

Главный инженер ЕВРАЗ ВГОКа Николай Рябов рассказал о внедрении эффективной системы управления охраной труда на предприятии, отметил положительную динамику в снижении травматизма, улучшении трудовой дисциплины.

Для повышения мер безопасности в 2010 году на ЕВРАЗ ВГОКе начал работу Челябинский научно-исследовательский институт открытых горных работ (НИИОГР). Специалисты института провели независимую оценку рисков во всех подразделениях предприятия. На основании анализа рисков была разработана масштабная программа. В конце 2011 года на ЕВРАЗ ВГОКе была внедрена новая система безопасности на шахтах. На всех трех шахтах комбината установлены контрольно-пропускные пункты, оборудованные турникетами и алкотестерами. Это позволяет не допустить в шахту горняков в состоянии алкогольного опьянения, а также исключить попадание запрещенных предметов на подземные горизонты.

В 2011 году на шахтах ЕВРАЗ ВГОКа начала действовать система аварийного оповещения и индивидуального вызова «СУБР-1 СВМ». Она встроена в индивидуальный фонарь горняка. Было приобретено более 1000 новых фонарей, которые уже используются на подземных горизонтах. Большие изменения произошли в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Приобретаются костюмы, выполненные из высококачественных материалов, соответствующие корпоративному стилю.

На ЕВРАЗ ВГОКе уже несколько лет действует программа по внедрению LEAN-технологий. Во всех подразделениях предприятия обозначаются опасные зоны, разработаны схемы безопасных маршрутов. Ведется просветительская работа по промышленной безопасности.