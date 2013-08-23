Самый большой и заметный баннер на TagilCity.ru попал в ТОП-3 лидеров по числу кликов

Этот баннер показывается во всех разделах сайта (кроме «Знакомств»). Он, в отличие от других баннеров, постоянно следует по странице за пользователем. И он всего за 4 месяца попал в тройку лидеров по числу кликов.

Мы замерили, в каких разделах было больше всего кликов за одинаковый период. Пока лидером остается «Обложка» (6249 кликов, 21,54% от всех кликов на сайте). «Серебро» рейтинга у раздела «Новости» (5129 кликов, 17,68% от общего числа). О наивысшей эффективности рекламы в этих разделах говорит и очередь на баннеры: в сентябре практически не осталось свободных позиций (из 10 баннеров на месяц заняты уже 8), половина мест забронирована и на октябрь.

Третье место по числу кликов досталось новому баннеру - с результатом в 4166 кликов (14,36%) он обогнал остальные разделы на сайте. Кстати, средняя эффективность данного баннера - выше среднего - 0,15%. И на сегодня в сентябре свободны всего 6 позиций баннера «Горизонт».

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