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Заминированный автомобиль в Нижнем Тагиле таковым не являлся. Но меры предосторожности никогда не помешают (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заминированный автомобиль в Нижнем Тагиле таковым не являлся. Но меры предосторожности никогда не помешают (ФОТО)

23 августа 2013, 15:00Общество
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