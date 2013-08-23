Заминированный автомобиль в Нижнем Тагиле таковым не являлся. Но меры предосторожности никогда не помешают (ФОТО)

Дело в том, что сегодня в 9:30 в дежурную часть отдела полиции №16 от граждан поступило тревожное сообщение о том, что по улице Газетная у дома №105 стоит автомобиль «Волга», предположительно заминированный.

По данному сообщению на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники отдела полиции № 16, сотрудники ММУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники МЧС, спасатели, бригады скорой медицинской помощи, аварийная служба Горгаза. То место, где стоит подозрительный автомобиль, правоохранителями было оцеплено. Автомобиль был тщательно проверен кинологами, а также сотрудниками инженерно-технического отдела ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области с дислокацией в городе Нижний Тагил. Выяснилось, что данный автомобиль никакой опасности не представляет и никакой угрозы не несет, сообщает пресс-служба МВД.

Фотография пресс-службы МВД

По факту данного сообщения проводится проверка, по результатом которой будет принято дальнейшее процессуальное решение за заведомо ложное сообщение об акте терроризма поясняет Олег Салобаев, заместитель начальника полиции отдела №16.

Напомним, вчера в Администрации города состоялось совещание, в ходе которого комиссия по антитеррористической безопасности Нижнего Тагила обсудили вопросы обеспечения защиты города от террористов.