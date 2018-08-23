7 тыс. домовладений в Нижнем Тагиле будут подключены к газу

По его словам, на данный момент проделана большая работа и в планах новые проекты. В случае их реализации к газу будут подключены 7 тыс. домовладений Нижнего Тагила. При этом, со слов Владислава Юрьевича, происходит информирование горожан о способах технического присоединения к тем газовым сетям, которые имеются и тем, которые появятся в ближайшем будущем.