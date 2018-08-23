7 тыс. домовладений в Нижнем Тагиле будут подключены к газу

На прошедшем заседании Правительства Свердловской области, где был поднят вопрос о снабжении городов региона газом, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился успехами в вопросах газификации муниципалитета.
Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился с членами областного правительства результатами развития газовой инфраструктуры города.
По его словам, на данный момент проделана большая работа и в планах новые проекты. В случае их реализации к газу будут подключены 7 тыс. домовладений Нижнего Тагила. При этом, со слов Владислава Юрьевича, происходит информирование горожан о способах технического присоединения к тем газовым сетям, которые имеются и тем, которые появятся в ближайшем будущем.
Как сообщает «Тагил-ТВ», за последние 5 лет в Свердловской области были построены и введены в эксплуатацию почти 2,5 тысячи километров газовых сетей. При этом совокупный объём инвестиции в развитие газовой инфраструктуры области составил около 5 млрд рублей.