Администрация Нижнего Тагила поздравила ветерана-участника Курской дуги

В этом году Николаю Александровичу Можину исполнилось 95 лет. В 1942 году он ушел на фронт добровольцем. Участвовал в освобождении Украины и Белоруссии. День Победы встретил в Германии и расписался на стенах Рейхстага. За смелость и мужество, проявленные в боях с врагом, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и Орденом Красной звезды.