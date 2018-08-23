Администрация Нижнего Тагила поздравила ветерана-участника Курской дуги

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23 августа администрация Нижнего Тагила поздравила ветерана Великой отечественной войны, участника Курского сражения Николая Можина, с 75-летием этой битвы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году Николаю Александровичу Можину исполнилось 95 лет. В 1942 году он ушел на фронт добровольцем. Участвовал в освобождении Украины и Белоруссии. День Победы встретил в Германии и расписался на стенах Рейхстага. За смелость и мужество, проявленные в боях с врагом, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и Орденом Красной звезды.
После войны Николай Александрович вернулся в Нижний Тагил, где трудился на огнеупорном заводе.
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С Днем воинской славы России ветерана поздравил заместитель главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров. Он пожелал Николаю Александровичу здоровья, благополучия, заботы родных и близких, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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