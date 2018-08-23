Актёр Нижнетагильского драматического театра Юрий Зубарев ушёл из жизни

Артист Нижнетагильского драматического театра Юрий Зубарев посвятил сцене 30 лет своей жизни. За это время он поработал со многими режиссёрами, играл в трагедиях и комедиях, спектаклях для детей и взрослых, в пьесах Островского, Шекспира, Мамина-Сибиряка и современных драматургов.