Актёр Нижнетагильского драматического театра Юрий Зубарев ушёл из жизни

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Артист Драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка Юрий Зубарев скончался в Нижнем Тагиле. Прощание с Юрием Дмитриевичем состоится 24 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Артист Нижнетагильского драматического театра Юрий Зубарев посвятил сцене 30 лет своей жизни. За это время он поработал со многими режиссёрами, играл в трагедиях и комедиях, спектаклях для детей и взрослых, в пьесах Островского, Шекспира, Мамина-Сибиряка и современных драматургов.
Завершила творческую биографию актера роль Отца в сказке «Василиса Прекрасная». Последние 15 лет Юрий Зубарев не выходил на сцену, сообщает пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.
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Прощание с Юрием Дмитриевичем состоится 24 августа в 11 часов в ритуальном зале агентства «Реквием» по адресу Челюскинцев, 47. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким артиста.
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